محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لتطوير كورنيش النيل (صور)

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة بمبنى ديوان عام المحافظة.

محافظ دمياط يتابع مشروع تدبيش جانب نهر النيل

حيث تابع المحافظ آخر المستجدات بمشروع تدبيش جانب نهر النيل وإنشاء سور وممشى الكورنيش، وكذلك الموقف التنفيذى للسور المحيط بالمبنى، وتابع أيضًا الأعمال الجارية بالطريق، وأكد على سرعة الانتهاء من تمهيد الطريق، وتجهيزه لتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المعدية مع المعنيين بها، لتتواكب مع عمليات التطوير الشامل التى تشهدها المنطقة.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لتطوير كورنيش النيل

محافظ دمياط: مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة يُعد من أضخم المشروعات التى تنفذها المحافظة

وأشار " محافظ دمياط " الى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة يُعد من أضخم المشروعات التى تنفذها المحافظة، مؤكدًا على متابعته الدورية لأعمال التنفيذ، ووجه تعليماته إلى الجهة المُنفذة بالعمل بالتوازى بكافة محاور المشروع للانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وتحقيق أهدافه بالارتقاء بالشكل الحضارى لهذه المنطقة الحيوية.

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