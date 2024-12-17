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أخبار مصر

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط

حادث أسيوط
حادث أسيوط

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعي في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع عدد من الحالات وإصابة آخرين.

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

صرف تعويضات لأسر الضحايا 

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفى كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بأسيوط، لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

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