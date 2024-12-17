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رياضة

استعدادا لـ خليجي 26، منتخب السعودية ينهي تجاربه الودية بالفوز أمام ترينيداد وتوباجو

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

فاز  منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب ترينيداد وتوباجو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الشباب بالعاصمة السعودية الرياض.

وفضل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، أن تكون المباراة مغلقة بدون حضور جماهيري أو إعلامي.

تشكيل السعودية أمام ترينيداد 


وبدأ رينارد اللقاء بتشكيل مكون: نواف العقيدي، علي لاجامي، علي البليهي، ياسر الشهراني، مصعب الجوير، محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالملك العييري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف، صالح الشهري.

وانتهى الشوط الأول بهدف وحيد للأخضر سجله صالح الشهري في الدقيقة 25.

بينما أضاف البديل عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الشوط الثاني وذلك في الدقيقة 65.

واضاف  ناصر الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 82، وشهدت الدقائق الأخيرة هدف تقليص الفارق لصالح منتخب ترينيداد وتوباجو.

وكان رينارد قد أجرى تغييرا كاملا في تشكيلة الأخضر في الشوط الثاني، باستثناء علي لاجامي، وأشرك كلا من: محمد العويس، ناصر الدوسري، مهند الشنفيطي، سعد الموسى، أيمن فلاتة، محمد القحطاني، نواف بوشل، عبدالإله هوساوي، هارون كمارا، عبدالله الحمدان.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في ي بطولة خليجي 26، التي تستضيفها الكويت بمشاركة 8 منتخبات خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل.

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منتخب السعودية الدوسري الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ترينيداد وتوباجو هيرفي رينارد

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