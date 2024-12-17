لجنة تحكيم دولية لاختبار المتقدمين لمسابقة الابتهال الديني ببور سعيد (صور)

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الثلاثاء،عن اختبار المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال.

لجنة التحكيم من محكمي دوليين

وتشكلت لجنة التحكيم من محكمين دوليين وهم: الدكتور حسام صقر مدرب أصوات بدار الأوبرا، والدكتور أحمد عبده الملقب بمنشد العرب، والمنشد العالمي أسامة علام، واختبرت اللجنة 31 متسابقا في فرع الابتهال الديني للأطفال، و33 في فرع الابتهال للكبار.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

إنتهاء التصفيات الأولى للمسابقة

وأعلن الدكتور عادل مصيلحي رئيس مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، عن انتهاء التصفيات الأولية بالمسابقة المحلية المؤهلة للدولية، مشيرا إلي أن غدا الأربعاء تقام فعاليات التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية في فرعي الصوت الحسن وحفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة للكبار والأطفال.

مسابقة القرآن الكريم والابتهال الديني، فيتو

الشيخ محمد صديق المنشاوي

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام هذا العام في نسختها الثامنة وتحمل أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ويشارك بفاعليات المسابقة 50 دولة، وتقام في يناير من عام 2025.

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