تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة النور 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 3
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورتى الأنبياء/ البلد 30 ق
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الإسراء / الكهف 15
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة يونس 15ق
03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود الخشت وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
11:56 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورة البقرة 30ق
10: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمود محمد سليمان وما تيسر من سورتى المزمل/ المدثر 15ق
35: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ عبد الباسط عبدالصمد في 14:44 مدة التلاوة 27
- والتلاوة من سورة ص تسبقها تقدمة د / إبراهيم سلامة ومدة التلاوة 5ق
16:25( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 15
17:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة التوبة 30
18:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الرعد 30ق
19:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود البيجرمى وما تيسر من سورة الزمر 25
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج وقصار السور 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى الجمعة – المنافقون 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة النمل
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى الإنسان والقدر 15ق
03:47 (قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 30
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