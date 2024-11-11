مدير تعليم دمياط يعقد اجتماعًا هامًا لمناقشة كفاءة العملية التعليمية (صور)

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا هامًا مع وكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالعمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وكيل وزارة التربية والتعليم يناقش مشاكل العملية التعليمية

هدف الاجتماع إلى الوقوف على آخر المستجدات في العملية التعليمية بالمحافظة، ومناقشة سبل تحسين كفاءتها.

وكيل الوزارة يناقش المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية

تم خلال الاجتماع استعراض ميزانيات المدارس، وتحديد المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية، وذلك من خلال عرض إحصائيات تفصيلية حول عدد المعلمين والطلاب والكثافة الطلابية في الفصول.

وفي ختام الاجتماع، أكد" وكيل الوزارة" على أهمية تقديم الدعم الكامل للمدارس وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة. كما شدد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وتحسين مستوى الأداء في جميع المدارس.

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