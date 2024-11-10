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مدير "تعليم دمياط" يناقش ميزانيات المدارس وكفاءة العملية التعليمية

مدير تعليم دمياط
مدير تعليم دمياط يجتمع بمديري الادارات التعليمية

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا هامًا بمديري المراحل التعليمية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة رباب زيدان، وكيل المديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالعمل على تحسين كفاءة العملية التعليمية.

مناقشة كفاءة العملية التعليمية في مدارس المحافظة

 

وهدف الاجتماع إلى مناقشة كفاءة العملية التعليمية في مدارس المحافظة، واستعراض ميزانيات المدارس، والوقوف على المشاكل التي تواجه العملية التعليمية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لإحصائيات المدارس من حيث عدد المعلمين والطلاب، وذلك من خلال عروض تقديمية احترافية. وقد استعرض كل مدير مرحلة على حدة ميزانية المرحلة التي يشرف عليها، وتطرق إلى عدد الطلاب والمعلمين، والكثافة الطلابية في الفصول، وانتظام حضور الطلاب، وانضباط العاملين، بالإضافة إلى المشاكل التي تعوق سير العملية التعليمية.

وكيل الوزارة يعقد اجتماع مع مديري الادارات التعليمية
وكيل الوزارة يعقد اجتماع مع مديري الادارات التعليمية

 

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بتقديم كافة الدعم اللازم للمدارس، وتذليل العقبات التي تواجهها، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.

كما شدد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وتحسين مستوى الأداء في جميع المدارس.

 

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