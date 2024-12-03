مدير تعليم دمياط يتابع انتظام سير الدراسة بمدارس السرو (صور)

أجرى "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة السرو التعليمية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

شملت الجولة مدارس محمد عربانو الابتدائية المشتركة والشهيد أيمن أحمد عطية الابتدائية والسرو الإعدادية بنات.

عماره يتابع إجراء الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور

وتفقد "عماره" الفصول الدراسية وتابع إجراء الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمي ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

ووجه "وكيل الوزارة" بتحري الدقة في تسجيل نسب حضور الطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية.

عماره يتابع سير العملية التعليمية

وحرص "عمارة" خلال تفقده على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس والاطلاع على كراسات الحصة والواجب موجها بوضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة مشددًا بضرورة التزام المعلمين بالكتابة على السبورة ومتابعة مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.

كما تفقد "وكيل الوزارة" غرف الكنترولات بالمدارس، وشدد على انتهاء التصحيح في نفس اليوم ومراعاة الدقة وتنفيذ امتحانات وفقا للضوابط والقرارات الواردة من الوزارة.

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