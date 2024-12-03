الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يتابع انتظام سير الدراسة بمدارس السرو (صور)

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 أجرى "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة السرو التعليمية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

شملت الجولة مدارس محمد عربانو الابتدائية المشتركة والشهيد أيمن أحمد عطية الابتدائية والسرو الإعدادية بنات.

عماره يتابع إجراء الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور

 وتفقد "عماره"  الفصول الدراسية وتابع إجراء الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمي ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

ووجه "وكيل الوزارة" بتحري الدقة في تسجيل نسب حضور الطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية.

عماره يتابع سير العملية التعيمية
عماره يتابع سير العملية التعليمية

 

وحرص "عمارة" خلال تفقده على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس والاطلاع على كراسات الحصة والواجب موجها بوضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة مشددًا بضرورة التزام المعلمين بالكتابة على السبورة ومتابعة مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.

كما تفقد "وكيل الوزارة" غرف الكنترولات بالمدارس، وشدد على انتهاء التصحيح في نفس اليوم ومراعاة الدقة وتنفيذ امتحانات وفقا للضوابط والقرارات الواردة من الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السيد محمد عبد اللطيف انتظام سير العملية التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية القرارات الوزارية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشارك باحتفالية تكريم الفائزين بجائزة محمد ربيع للبحث العلمي

من كفر الشيخ، وزير التعليم يتابع تنفيذ الآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية (صور)

محافظ دمياط يشهد طابور الصباح ويتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس ( صور)

وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد بـ12 مدرسة فى سوهاج

وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد فى سوهاج

محافظ أسيوط يشدد على فصل منطقة الإنشاءات بمدرسة عزبة سرور عن الفناء لسلامة التلاميذ

الدليل القرآني على فرعونية الهكسوس

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

ما صحة حديث الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ باحث بهيئة كبار العلماء يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية