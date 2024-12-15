رفع كفاءة طريق مصرف كوم حمادة في البحيرة

قامت المهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بالمتابعة الميدانية لأعمال حماية جسر الطريق وأعمال التكسير تمهيدًا لرفع كفاءة طريق جسر مصرف كوم حمادة بمركز كوم حمادة، بطول 2 كم، وبتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص المحافظة بالبحيرة على الارتقاء بشبكة الطرق الداخلية، وضمن جهود المحافظة لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق لخدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وآمنة داخل محافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتنفيذها بأعلى معايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

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