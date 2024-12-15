الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 239 حالة تعد خلال حملات مكثفة بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة،عددًا من الحملات لإزالة التعديات، فضلًا عن المرور على الأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط

أسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة (مباني) على مساحة 603 أمتار مربع، و4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط، وبذلك يصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق المرحلة الثالثة بمحافظة البحيرة من الموجة 24 وحتى الآن 186 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة (مباني) على مساحة 12,183 مترا مربعا، و53 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5 أفدنة و18 قيراطا.

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية

أكدت محافظ البحيرة، على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تساهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.

 

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البحيرة ازالة التعديات حملات الموجة ٢٤

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