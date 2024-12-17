بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 (تابع) الصادر في 16 ديسمبر 2024، قرارين جديدين لوزارة النقل، بشأن نقل تبعية طريق بنى مزار- البويطي (محافظتي المنيا والجيزة)، من جهاز تعمير الصعيد لهيئة الطرق والكباري، ونزع ملكية بعض الأراضي والعقارات من مديرية المساحة بالأقصر نواحي الزينية، الكرنك الجديدة، المدامود، منشأة العماري، القرنة في نطاق محافظة الأقصر.

-قرار وزارة النقل رقم 417 لسنة 2024، بشأن نقل تبعية طريق بنى مزار (محافظة المنيا) البويطى (محافظة الجيزة)، بطول ١٩٦ كيلو مترا من جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات من مديرية المساحة بالأقصر

- وقرار وزارة النقل رقم 647 لسنة 2024، نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات من مديرية المساحة بالأقصر نواحى الزينية، الكرنك الجديدة، المدامود، منشأة العماري، القرنة في نطاق محافظة الأقصر، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.



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