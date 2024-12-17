رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد عددا من المدارس في دمياط

استقبل "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة وبرفقتها وليد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة ومحمد عبد الرحمن عضو إدارة التعليم العام المركزي بالوزارة، ود.رمضان مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادى بالوزارة.

وقام وكيل الوزارة والدكتورة هالة عبد السلام بجولة تفقدية لعدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية، بحضور د. رباب زيدان وكيل المديرية والاستاذ حسني مصطفى منصور مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى بالمديرية الاستاذ سمير الجمل مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

زيارة مفاجئة لمدارس شطا

شملت الجولة مدارس الشهيد البدرى ياسر بدر..الابتدائية المشتركة وشطا الابتدائية الجديدة المشتركة ومدرسة شطا الإعدادية المشتركة ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين.

زيارة لجنة المتابعة الوزارية لمدارس شطا بدمياط

وتابعت الدكتورة هالة عبد السلام والسادة أعضاء اللجنة فصول المدارس ونسب حضور التلاميذ، وكذلك اطلعت على كراسات الحصة والاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية ومطابقتها لسجل الدرجات وخطط معالجة الضعاف وقياس مستوى تحصيل التلاميذ بالكتابة على السبورة خلال الزيارة.

وأثنت لجنة المتابعة على أداء التلاميذ وتفاعلهم واستجابتهم خلال المتابعة، كما توجهت بالشكر للسيد وكيل الوزارة على الجهد المبذول بمدارس مديرية التربية والتعليم بدمياط.

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