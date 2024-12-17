الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

الإنتاج الإعلامي توقع اتفاقية تعاون مع مدينة موسكينو السينمائية

جانب من التوقيع.فيتو
جانب من التوقيع.فيتو

وقعت مدينة الإنتاج الإعلامي  بالعاصمة الروسية موسكو اتفاقية تعاون مع مدينة " موسكينو" السينمائية التابعة لحكومة موسكو لتطوير التصوير السينمائي.

 وتستهدف الاتفاقية وضع استراتيجية مشتركة لدعم موسكو كمدينة إبداعية وتبادل الخبرات ومركز لتنمية عمل لجان الأفلام وعقد مؤتمرات وورش عمل ومجموعات عمل مشتركة لتنمية صناعة السينما بين البلدين.

وقع الاتفاقية الدكتور هاني أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي مفوضا عن عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما وقع من جانب  " موسكينو " سينما، كوسينكو كيريل غيناديفيتش مدير عام مؤسسة كينوبارك القائمة على إدارة "موسكينو سينما".

مشاركة مدينة الإنتاج الإعلامي في أسبوع موسكو

جاء التوقيع على هامش مشاركة المدينة في أسبوع موسكو الدولي للإبداع الذي عقد برعاية وحضور أليكسي فورسين وزير الثقافة بحكومة موسكو في الفترة من ٨-١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ بالعاصمة موسكو.. والذي شارك فيه عدد كبير من صناع السينما من إحدى عشرة دولة.

وتضمن البرنامج عقد لقاءات عمل ثنائية داخل أكبر الكيانات السينمائية الروسية العريقة التي أنشئت مطلع القرن العشرين مثل  موس-سينيما وجوركي ستوديوز للتعريف بالإمكانيات وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الجهات المختلفة في مجال التصوير السينمائي الدولي.

وتم تقديم شرح لجميع المشاركين في الفعاليات حول أهمية مدينة الإنتاج الإعلامي وتاريخها وفرص التعاون التي تقدمها المدينة من خلال لجنة مصر للافلام للتصوير في مختلف أنحاء مصر بنظام الشباك الواحد.

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