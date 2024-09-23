الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

مدير أمن الجيزة والمحافظ
مدير أمن الجيزة والمحافظ يعاينان موقع حريق الإنتاج الإعلامي

الإنتاج الإعلامي، وصل فريق من المعمل الجنائي، لإجراء معاينة لموقع الحريق الذي التهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي على مساحة 2 فدان، لمعرفة أسبابه، وتقدير قيمة التلفيات الناجمة عن الحريق.

مدير الأمن يعاين جهود السيطرة على حريق نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

وتوجه اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة  لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.
وأكد مدير الأمن أنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.
لافتًا إلى أنه جارٍ الآن عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة على الحريق تمامًا وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

 

تفاصيل حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

أكد اللواء أحمد أبو الفضل مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بالحي الشعبي.

وأوضح أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب تحمص الخشب المبني به الإستديوهات الخارجية داخل الحي من أشعة الشمس لأنها  مبنية منذ فترة جعلها تحترق بشكل سريع.

وأكد اللواء أبو الفضل أن المعمل الجنائي يبدأ معاينته للحريق فور انتهاء أعمال الحماية المدنية للوقوف على ملابسات الحريق.
 

وقال إن الحريق وقع داخل الحي الشعبي علي مساحة فدانين، وتم  التهام  كافة محتويات المباني داخل الحي  ولم يمتد من الحي الشعبي للأحياء المجاورة  ونفى وجود أي إصابات أو امتداد الحريق خارج الحي الشعبي.


وأضاف اللواء في تصريح خاص لـ فيتو أن وزارة الداخلية دفعت بـ20 سيارة إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنعت امتدادها للإستوديوهات الأخرى من التصوير الخارجي والقنوات الفضائية 
وقال إن قوات الحماية المدنية تقوم الآن بعمليات التبريد حاليًّا. 

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