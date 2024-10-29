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قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 238 تابع (ب)، الصادر في 28 أكتوبر 2024، قرار وزارة النقل رقم 696 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح في المسافة من برج العرب حتى مطروح.

قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي


وجاء في المادة الأولى لـقرار وزارة النقل "تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٨ لسنة ۲۰۲۱ المعدل بالقرارات أرقام (1314)، (4502) لسنة 2022، (1563) لسنة 2023، (473) لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع السخنة- العاصمة الإدارية، العلمين، مطروح في المسافة من برج العرب حتى مطروح، بطول (296) كم، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، بمساره ومرافقه وجميع منشأته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزي، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة.
وجاء قرار وزارة النقل بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168  لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين - مطروح)، في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح بمساره، ومرافقه وجميع منشآته، من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة.

إضافة مسطحات جديدة للمشروع بالإسكندرية ومطروح


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة، العاصمة الإدارية، العلمين،  مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم، إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4502 لسنة 2022، بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائي السريع في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح إلى أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1563 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في نطاق محافظة الإسكندرية إلى أعمال المنفعة العامة. 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2024، بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء، وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.


 

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