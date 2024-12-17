الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

تقديم خدمات طبية متنوعة لـ 664 مواطن خلال قافلة مجانية بأبو المطامير بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع  الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير قافلة طبية متكاملة بقرية الثامنة بذور إحدى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

وجرى خلال القافلة الكشف على  664 حالة  بمختلف التخصصات ( 126 الرمد،250 الأطفال، 78 باطنة،48 أسنان، 42 نساء  56 جلدية) بالإضافة إلى عمل 64 نظارة طبية لخدمة أبناء محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ومؤسسات المجتمع المدني.

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بالبحيرة وحدة السكان قرية الثامنة قرية الثامنة بذور حياة كريمة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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