تلاميذ شادي عبد السلام يكشفون أسرارًا عن حياته بصالون نفرتيتي الثقافي

احتفي صالون “نفرتيتي” الثقافي بالمخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام في فاعلية بعنوان "شادي حلم لم يكتمل"، حيث استضاف الصالون من تلاميذ شادي المقربين الدكتور محمود مبروك أستاذ النحت ومستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي والدكتور مجدي عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للسينما والدكتورة رحمة منتصر استاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما وأدارت الحوار الإعلامية وفاء عبد الحميد.

وبدأ الصالون بمقدمة عن حلم وفكر "شادي" في أن يكشف عن التاريخ الغائب أو المفقود وأن يعيد للمصري دوره في صنع وتشكيل الحياة، مع التأكيد على ضرورة ان يعرف كل مصري قيمة حضارته وتاريخه، حيث كان يرى أنه لا بد أن نوصل بين إنسان اليوم وإنسان الأمس لنقدم إنسان الغد.

وتحدث الدكتور مبروك عن بداية لقائهما وعن مدى دقة شادي في رسم تفاصيل كل شخصية من شخصيات أعماله واختياره له ليخوض تجربة التمثيل في فيلم “كرسي توت عنخ آمون الذهبي”، واشاد بدور الدكتور مجدي عبد الرحمن في أرشفة وتوثيق أعمال شادي وتمني ان يكون هناك من لديه جرأة شادي في تنفيذ أعمال فنية للحضارة والتاريخ المصري.

مجدي عبد الرحمن: شادي عبد السلام هو الدائم الخالد

وروي الدكتور مجدي تفاصيل صدمة شادي وحالة الاكتئاب التي أصابته بعد عرض فيلم المومياء في مصر وآراء النقاد السلبية بعد عرضه في الخارج وفوز الفيلم كأفضل فيلم في السينما العالمية حتى إنه الآن وبعد مرور كل هذه السنوات يدرس هذا الفيلم مشهدًا مشهدًا للطلبة باعتباره مدرسة فنية مختلفة وجديدة، كما تحدث عن عمل شادي بمركز الفيلم التجريبي الذي انتج ثلاثة أفلام منها الفلاح الفصيح الذي جاء ردا علي استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، مؤكدًا على رؤية شادي ان علامة الميزان وقوانين الحق والعدل ارساها المصري القديم منذ أكثر من أربعة آلاف عام، واصفًا شادي عبد السلام بالدائم الخالد.

وتحدثت الدكتورة رحمة منتصر عن عملها معه في فيلم المومياء كمساعدة للمونتير الكبير كمال ابو العلا وعملها معه أيضًا في أفلام تسجيلية وأوضحت أسلوب شادي الدقيق في اختيار عدد المشاهد، وكيف كان مختلفا في توظيف الصورة مع الصوت.

حضر الصالون عدد كبير من محبي شادي والمهتمين بالفن والسينما والحضارة المصرية القديمة وعددا من الشخصيات والمعارف التي تعاملت معه عن قرب، كما حضر من أقاربه الدكتورة سعاد موسى والدكتورة هبة موسى والتي تحدثت عن عملها معه في فيلم “جيوش الشمس” وحكت عن علاقته بأسرته وانه كان خفيف الظل، وكيف عشق الاخراج منذ صغره فكان يوزع الأدوار على أفراد أسرته لإخراج مسرحيات عالمية، وتضمنت فاعلية صالون نفرتيتي الثقافي عرض فيلم وثائقي للدكتور مجدي عبد الرحمن ضم مقاطع من أعمال شادي منها فيلم “فرعون”.

صالون نفرتيتي الثقافي

ويعقد صالون نفرتيتي الثقافي فاعلياته السبت الثاني من كل شهر بقصر الأمير طاز ويتناول القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية عبر العصور وتراثها الإنساني، ويديره سيدات يعملن في مجال الصحافة والإعلام وهن: الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس ومشيرة موسى وأماني عبد الحميد ونيفين العارف.

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