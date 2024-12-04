الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد إبراهيم أبو سِنة

امسية الشعر موعدنا..
امسية "الشعر موعدنا.. محمد إبراهيم أبو سنة"، فيتو

 يقيم بيت الشعر العربي  بمقره بمركز إبداع الست وسيلة  - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية،  ضمن  الامسيات الشعرية لصالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أمسية جديدة بعنوان "محمد  إبراهيم أبو سِنة.. الشعر موعدنا " في السابعة مساء الأحد المقبل.

وتستضيف الأمسية الناقد والأكاديمي يوسف نوفل، الشاعر سمير درويش، الشاعرة والأكاديمية شيرين العدوي، والإعلامية مي محمد إبراهيم أبو سِنة، والإذاعية حكمت الشربيني والشاعر يونس أبو سبع لإلقاء  قصائد "أبو سِنة" الشعرية، ويدير الصالون الكاتب  أحمد سراج.

الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة

ولد الشاعر الراحل والإذاعي الكبير "محمد إبراهيم أبو سنة" في ١٥ مارس ١٩٣٧، تخرج فى كلية الدراسات العربية -جامعة الأزهر- عام ١٩٦٤، ثم حصل على درجة الزمالة الشرفية في الكتابة من جامعة (أيوا) بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل محررًا سياسيًا بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم مقدم برامج عام ١٩٧٦ بإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. 

شغل عام ١٩٩٥ منصب مديرًا عامًا لإذاعة البرنامج الثقافي واعتلى المناصب إلى درجة وكيل وزارة في عام ١٩٩٩، ثم نائبًا لرئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة وفي مارس عام ٢٠٠١ عيِّن نائبًا لرئيس الإذاعة المصرية. 

ويُعد محمد ابراهيم ابو سنة أحد أبرز شعراء جيل الستينات، وأخر شعراء الواقعية الرومانسية في مصر. صدر له ١٢ ديوانًا في الشعر، مسرحيتان شعريتان، ١٠ دراسات نقدية وصياغة شعرية لمائة قصيدة في الشعر الأرمني عبر العصور. حصد الشاعر والإذاعي الكبير العديد من الجوائز كان آخرها جائزة النيل في الآداب عام ٢٠٢٤ التي رشحه لها بيت الشعر العربي، حتى رحل عن عالمنا في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ عن عمر يناهز ٨٧ عامًا بعد رحلة عطاء حافلة بالإبداع.

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