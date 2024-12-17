رفع العلم الفرنسي على مبنى سفارة باريس في دمشق لأول مرة منذ 2012 (فيديو)

رفع اليوم الثلاثاء العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق وذلك للمرة الأولى منذ العام 2012.

تولي سلطة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام إدارة البلاد

ويأتي رفع العلم بعد وصول وفد فرنسي دبلوماسي إلى سوريا حيث زار مقر السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، في خطوة جاءت عقب تولي سلطة انتقالية بقيادة "هيئة تحرير الشام" إدارة البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سفارة فرنسا في سوريا

يذكر أن سفارة فرنسا في سوريا أغلقت في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، تولى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وسفير فرنسا لسوريا فرانسوا سينيمو تمثيل فرنسا في المفاوضات الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري.

وقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

For the first time since 2012, the French flag is now flying over the French Embassy building in Damascus. pic.twitter.com/73QSJKqMGH — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) December 17, 2024

العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي، بانفجار وقع في موسكو عند خروجه من مكان إقامته بمرافقة جندي لقي مصرعه هو الآخر وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.