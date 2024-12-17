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رفع العلم الفرنسي على مبنى سفارة باريس في دمشق لأول مرة منذ 2012 (فيديو)

مبنى السفارة الفرنسية
مبنى السفارة الفرنسية في دمشق، فيتو

رفع اليوم الثلاثاء العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق وذلك للمرة الأولى منذ العام 2012.

تولي سلطة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام إدارة البلاد 

ويأتي رفع العلم بعد وصول وفد فرنسي دبلوماسي إلى سوريا حيث زار مقر  السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، في خطوة جاءت عقب تولي سلطة انتقالية بقيادة "هيئة تحرير الشام" إدارة البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سفارة فرنسا في سوريا

يذكر أن سفارة فرنسا في سوريا أغلقت في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، تولى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وسفير فرنسا لسوريا فرانسوا سينيمو تمثيل فرنسا في المفاوضات الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري.

وقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي، بانفجار وقع في موسكو عند خروجه من مكان إقامته بمرافقة جندي لقي مصرعه هو الآخر وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

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