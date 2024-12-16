المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بسرقة سيارة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاشتراك مع 3 متهمين سبق وأن صدر بحقهم أحكام قضائية فى استدراك سائق بشركة " أوبر" وايهامه بتوصيلهم لمنطقة في الخانكة، والتعدى عليه وسرقته.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20112 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 4478 لسنة 2019 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 2 / 11 / 2019، وتتهم النيابة العامة: " علاء إ ع.ع" مقيم مساكن إسبيكو القديمة - قسم أول السلام - القاهرة، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، صدر بحقهم أحكام قضائية.

المتهمون من الأول وحتى الثالث بدائرة مركز الخانكة "محافظة القليوبية"، سرقوا السيارة والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه " محمود محمد محمد علي عبد النعيم" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام بأن استدرجوه عن طريق استدعائه من خلال برنامج الرحلات المسمى " أوبر" وقاموا باستقلال السيارة رقم ( أ د جـ 6343) رفقته واصطحابه إلى الطرق النائية المظلمة بدائرة مركز الخانكة وما أن استفردوا به حتى قام المتهم الثالث بإحكام الخناق على عنقه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كان حوزته حال قيام باقي المتهمين بضربه ودفعه خارج السيارة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته والاستيلاء على السيارة خاصته وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث أحرز وحاز الأول والثاني بواسطة سلاح أبيض "سكين " بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية.

جنايات بنها تعاقب متهمين بالسرقة

المتهم الرابع أخفى أشياء متحصلة من جريمة جناية " السيارة محل الاتهام الأول" حال علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال " محمود م.م" 33 سنة - سائق أوبر - ومقيم دائرة عين شمس.

أنه حال عمله على السيارة خاصته ورد إليه طلب حضور من خلال برنامج "أوبر" من المتهمين فتقابل معهم بأحد نواحي القاهرة واستقلوا رفقته ثلاثتهم وأخذوا يستدرجونه إلى أن وصلوا إلى إحدى الطرق المظلمة النائية بناحية مركز الخانكة وما أن ظفروا به حتى أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وتعدوا عليه مما أحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به والمرفق بالتحقيقات وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته وإجباره على النزول من السيارة خاصة واستولوا عليها ولاذوا بالفرار.

وكشفت تحريات ملازم أول: محمد خالد 25 سنة، معاون مباحث الخانكة - توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين الأول حتى الثالث بارتكابها وأنه نفاذًا للقرار الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم تمكن من ضبط المتهمين الثاني والرابع حال استقلالهم السيارة محل الواقعة والخاصة بالمجني عليه فضبطهم.

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