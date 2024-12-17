شركات هات.. ومافيش خد!

خلال فترة وجيزة رفعت شركات الاتصالات أسعار خدماتها، وأسعار كروت الشحن بما يعادل 30%، وهذه الزيادة رقم كام؟ مش فاكرين بالزبط! هنقول إيه؟ حقها.

فعلا الدنيا بتغلى والأسعار بتزيد وتسعيرة نجوم الفن الذين تستعين بهم شركات الاتصالات لعمل الدعاية والإعلان عن باقاتها وخدماتها وكروتها، بقت نااار. فلذلك لازما ولابد الشركات كمان ترفع أسعارها، اشمعني هما يعني!



كل هذه الزيادات ندفعها رغما عن أنفنا كمشتركين، وليس أمامنا إلا الإذعان قهرا وأمرنا لله، ولكن السؤال الذي يراودنا جميعا، ماذا ستقدم لنا شركات الإتصالات مقابل هذه الزيادة في الأسعار بخلاف الإنفاق ببذخ علي حملاتها الإعلانية المكثفة والاستعانة بكبار النجوم؟

خاصة وأن انقطاع المكالمات وسوء الشبكات كان ولا يزال الشكوي المتكررة والأبدية لكافة المستخدمين، وخصوصا وأن المشتركين في خدمات هذه الشركات قد تضاعفت أعدادهم نتيجة توافد ملايين الإخوة من ضيوف مصر من الجاليات العربية من الدول الشقيقة التي تعاني صراعات سياسية..

وبالتالي كان من المنطقي أن تحتاج شبكات الاتصالات إلى تحديث وصيانة، لتحسين الخدمة، حتى ساعتها المستخدم يدفع الزيادة بنفس راضية، ومايبصش لشركات المحمول في فلوسها. بدلا من الدعاء عليهم عقب كل صلاة مثلما يحدث حاليا. لأن الدنيا هات وخد.. بس عند شركات المحمول، هات وبس.

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