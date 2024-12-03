الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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للأسف.. سوء اختيار

ترى ماذا يحدث لو قررت دولة ما إسناد مهمة إنشاء مترو الأنفاق فيها لطبيب أطفال أو لمدرس ألعاب رياضية، وليس لمهندس متخصص، بالتأكيد لن يكون لهذا المشروع أي وجود علي الطبيعة، فالشخص المنوط به تنفيذ المشروع لا يفقه شيئا في هندسة محطات وخطوط المترو، لأن الاختيار كان خاطئًا منذ البداية..

 

كذلك الحال لو أننا قررنا مسايرة أحد الشيفات واقتنعنا أنه من الممكن أن نصنع مربي حلوة المذاق من السبانخ أو اللفت مثلا، لأن النتيجة ستكون مذاقًا سيئًا لا يليق بحلاوة طعم المربي، ولا يرقي لمستوي فواتح الشهية والمخللات.. باختصار: النتيجة في الحالتين ستكون فشلا ذريعا في تحقيق الهدف وإهدار الوقت والأموال الطائلة بلا جدوى.

 

وهذا هو ما يحدث إذا غامرت أي مؤسسة أو شركة بإسناد القيادة لشخصيات غير مؤهلة لشغل وظائف قيادية، تحتاج إلي مهارات وكفاءات محددة تضمن تحقيق النجاح والوصول للأهداف المرجوة.

 

وبنظرة سريعة علي الطبيعة نجد أن أغلب الشركات والمصانع التي عرضتها الدولة للبيع للمستثمرين، وتخلت فيها عن حصتها في ملكيتها، يتضح أن سوء الإدارة كان سببا رئيسيا في تراكم خسارة هذه الشركات، حتى وصلت بها إلي محطة البيع بدلًا من استمرار نزيف الخسائر.. 

 

ولو بحثنا أكثر فأكثر لوجدنا أن القرارات الخاطئة وعدم اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب كان السبب فيه هو إختيار قيادات تنقصها الكفاءة والخبرة والقدرة على القيادة في هذه الشركات.

 

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استقيموا.. يرحمكم الله

 

ولذلك فبمجرد بيعها للمستثمرين وتغيير قيادتها، تمكنت نفس هذه الشركات التي كانت خاسرة من تحقيق أرباح خيالية في شهور قليلة، وهنا نصل إلي إجابة السؤال المنطقي، هو الغلط كان فين؟ 

بالطبع.. الغلط كان سوء إختيار قيادات متواضعة الكفاءة.. ووضعهم علي رأس صروح كبيرة.. أكبر من قدراتهم المتواضعة.. وصدق الحديث الشريف وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: “إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”.

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