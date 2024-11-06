رئيس مدينة دمياط الجديدة يتابع مشروعات زراعة الأشجار بالطريق الدولى الساحلى
تفقد الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يرافقة المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومجموعة العمل من مديرى الادارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية والشركات العاملة بالمدينة.
تم متابعة أعمال زراعة الأشجار بطبان الجزيرة الوسطى بالطريق الدولى الساحلى بطول (٥) كيلو متر بتكلفة إجمالية للأعمال (٤) مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ (٦٠٪ )
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن الجديدة.
رئيس الجهاز يؤكد سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى
وأكد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى مع قيام إدارة الزراعة بالجهاز بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء بالميادين الرئيسية ومداخل المدينة والحدائق والمتنزهات والجزر وكافة أحياء المدينة وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور وتدعيم المزروعات واستبدال التالف واستمرار اعمال الرى والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
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