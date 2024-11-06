رئيس مدينة دمياط الجديدة يتابع مشروعات زراعة الأشجار بالطريق الدولى الساحلى

تامر أمين يثير غضب علماء مصر.. يطالب بعدم دراسة التاريخ والجغرافيا.. أساتذة جامعة: تفكيره لا يختلف عن العوام.. والمثقفون: ارحمونا كل يوم فضيحة كارثية في المجتمع