الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظ المنوفية يبحث إطلاق منصة "حكايتنا" بقرى حياة كريمة

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات

 التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بمنصة حياة كريمة رقمية " حكايتنا"، لبحث ومناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حكايتنا" بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.

 

 جاء ذلك بحضور، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، الدكتور أحمد الخطيب مدير المكتب الفني لنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندسة روفيدة محمود مدير مشروع المنصة، المهندس محمد عبد الرحمن أخصائي مشروع المنصة، علا الغتمي مدير إدارة  التعاون الدولي بالمحافظة.

 

آليات عمل منصة حكايتنا

 وخلال اللقاء، تم استعراض آليات عمل المنصة الرقمية، وما تتضمنه المنصة من خدمات ومزايا تفاعلية، لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم، وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشرى، وتنمية القدرات الرقمية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

 

وأعرب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بالغ شكرهم لمحافظ المنوفية  على حفاوة الاستقبال، وجهوده  في توفير الدعم اللازم لتطبيق النموذج التجريبي "لمنصة حكايتنا" بقرية ساقية أبو شعرة، تمهيدًا لإطلاق المنصة بكافة قري مبادرة "حياة كريمة"، وصولا إلى تعميم المنصة بكافة مناطق الجمهورية.

 

إتاحة منصة حكايتنا عبر الهاتف المحمول بالمنوفية

وأوضح الوفد أن المنصة الرقمية المزمع تنفيذها بقرية ساقية أبو شعرة، عبارة عن منظومة تفاعلية رقمية، تتم من خلال تطبيق محمول، وبوابة إلكترونية، في بيئة رقمية مؤمنة، تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين، لرفع الوعي الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية، وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، وجاري اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة، وتفعيل خدماتها لمواطني قرية ساقية أبو شعرة، حيث سيتم تنفيذ النموذج التجريبي بالقرية خلال الأشهر القادمة، وذلك بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة، قبل الإطلاق الكامل للمنصة علي مستوى الجمهورية.


ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية، عن بالغ تقديره للتعاون المثمر والبناء بين كافة مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم محافظة المنوفية في التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة والوحدات المحلية وتعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة ملائمة لهم.

 

كما أشاد بـدور "منصة حكايتنا"، وما ستوفره من فرص متنوعة، لتعزيز التنمية المستدامة، بالقري التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح النموذج التجريبي للمنصة الرقمية، الذي سيتم تنفيذه بقرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، كواحدة من قرى مبادرة "حياة كريمة".

 

وفد المصرية للإتصالات يلتقى المواطنين بالمنوفية

 وخلال الزيارة، قام وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة ميدانية فى قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، لعقد عدة لقاءات مع مواطني القرية والصناع وأصحاب الحرف، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنصة الرقمية، وسبل استفادتهم منها.

 

 وأشاد المواطنون بما تقدمه المنصة من خدمات ومزايا ودعم لتسويق منتجات القرية من سجاد ومشغولات يدوية، حيث أنها ستكون حلقة وصل قوية بين المواطنين وبعضهم البعض من جهة، وبين المواطنين والمحافظة، وكافة مؤسسات الدولة، من جهة أخرى.


جدير بالذكر أن منصة حكايتنا قد فازت منذ أيام بجائزة مسابقة الابتكار الإداري الرقمي AAPAM Innovative Management Award التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة، والتي عقدت في مدينة كامبالا عاصمة أوغندا خلال الفترة من 26– 29 نوفمبر 2024.

 

وتعد المنصة نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحافظات، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بجانب "مؤسسة حياة كريمة".

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