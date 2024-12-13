الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر بالشهداء في المنوفية

دقيق
دقيق

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 112 محضرا تموينيا متنوعا خلال اليوم لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مستندات مجهول المصدر بالمنوفية

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 2 طن دقيق أبيض فاخر بدون مستندات مجهول المصدر بكفر عشما بالشهداء، وكذا تحرير محضرين جنح ضد لأصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 61 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم الالتزام بالمواصفات و51 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

منع استغلال المواطنين

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين

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