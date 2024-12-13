ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر بالشهداء في المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 112 محضرا تموينيا متنوعا خلال اليوم لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مستندات مجهول المصدر بالمنوفية

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 2 طن دقيق أبيض فاخر بدون مستندات مجهول المصدر بكفر عشما بالشهداء، وكذا تحرير محضرين جنح ضد لأصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 61 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم الالتزام بالمواصفات و51 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



منع استغلال المواطنين

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.