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محافظ المنوفية يناقش موقف مشروعات حياة كريمة مع مستشار رئيس الوزراء

محافظ المنوفية يناقش
محافظ المنوفية يناقش موقف مشروعات حياة كريمة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية والوفد المرافق له، وذلك في إطار زياراته الميدانية الموسعة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والخطة الاستثمارية  بنطاق المراكز والمدن للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لتحسين جودة حياة المواطنين. 

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، الأستاذ ناصر هاشم ممثل متابعة المشروعات، المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى، والمهندسة غادة الجنزورى مدير عام ري المنوفية، ومسئولى  إدارتى صرف غرب وشرق، المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء يناقشان الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

وخلال اللقاء بحث محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة الهامة والتي تمس حياة المواطنين ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا عرض بعض المعوقات  المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة، ووجه المحافظ بإعداد خطة زمنية لتطهير المصارف والترع بالتنسيق بين المحافظة والري لرفع كافة التراكمات بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية جهود المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء.

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