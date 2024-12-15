الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 348 محضرا تموينيا متنوعا

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية،بمحافظة المنوفية برئاسة  المحاسب أسامة عز الدين من تحرير 348 محضر تمويني خلال ثلاثة أيام وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 203 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و145 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.


وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة شملت 8 محاضر بمركز الشهداء وأبرز المحاضر التي تم تحريرها، 6محاضر ضد اصحاب محلات بقالة لقيامهم بعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق، بالإضافة الي عدد2 محلات حيث تم ضبط 10طن كسب فول صويا بدون مستندات مجهولة المصدر،2طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر،كما تم تحرير محضر  ضد صاحب مطعم  بناحية بركة السبع لضبط ما يقرب من 12ك لحوم مجهولة المصدر.
 

السيطرة على الأسواق بالمنوفية

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

تكثيف الحملات التموينية

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة  حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية

مواد متعلقة

ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر بالشهداء في المنوفية

محافظ المنوفية يسلم الدفعة الثانية من الإعانات لطلاب مدارس التربية الفكرية

تشييع جثمان أصغر دليفري بـ "العجلة" في المنوفية

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لأكثر من 200 حالة إنسانية

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025 وموعد صرفها

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت

أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

منوعات

المزيد

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية