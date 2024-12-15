محافظ المنوفية: تحرير 348 محضرا تموينيا متنوعا

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية،بمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين من تحرير 348 محضر تمويني خلال ثلاثة أيام وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 203 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و145 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.



وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة شملت 8 محاضر بمركز الشهداء وأبرز المحاضر التي تم تحريرها، 6محاضر ضد اصحاب محلات بقالة لقيامهم بعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق، بالإضافة الي عدد2 محلات حيث تم ضبط 10طن كسب فول صويا بدون مستندات مجهولة المصدر،2طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر،كما تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم بناحية بركة السبع لضبط ما يقرب من 12ك لحوم مجهولة المصدر.



السيطرة على الأسواق بالمنوفية

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

تكثيف الحملات التموينية

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

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