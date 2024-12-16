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حوادث

حبس المتهمين بقتل سيدة وزوجها فى المنوفية لسرقة أموالهما

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة ، بحبس المتهمين بقتل سيدة زوجها لسرقة أموالهم فى المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة ضبط متهم آخر هارب اشترك فى تنفيذ الجريمة.

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قتل سيدة وزوجها فى المنوفية

كانت الأجهزة الأمنية بالمنوفية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل سيدة وزوجها فى  قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون داخل غرفة نومهما.

وتوصلت التحريات بأن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وكان المجني عليه قد باع مؤخرًا سيارة نقل مقابل 450 ألف جنيه.

وأشارت التحريات  إلى أن المتهمين تسللوا إلى داخل المنزل، وقاموا بقتل المجنى عليهما بعد اكتشاف أمرهم داخل المنزل، وفر هاربين بعد الجريمة.

ونجحت جهود فريق البحث الجنائى من ضبط اثنين من المتهمين، فيما يجرى البحث عن آخر اشترك فى تنفيذ الجريمة، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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