مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور)

افتتح مساء أمس الأحد مهرجان فنون الأداء فعاليات دورته الرابعة على مسرح السامر بالعجوزة، دورة الراحل صلاح السقا، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان، وغيرهم.

افتتاح مهرجان فنون الأداء

وبدأ المهرجان الذي قدمته الإعلامية والفنانة ولاء الحديني بفقرات أدائية قبل فتح الستارة منها الأراجوز والعزف علي الربابة.

ومع فتح الستارة قدمت فرقة " كازينو بديعة "عدد من الأغاني التراثية تفاعل معها الجمهور ونالت إعجاب كل الحضور بما تحمله من نوستالجيا وأداء معبر من قبل الفرقة.

دقيقة حداد على روح الفنان نبيل الحلفاوي

وطالبت مقدمة حفل الافتتاح ولاء الحديني كل الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي روح الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وقدمت اعتذار من الشاعر هشام الجخ الذي كان مفترضا تقديمه للحفل ولكنه اعتذر لظروف صحية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة غادة جبارة إن الاستمرارية تعني النجاح وهذا المهرجان عزيز علي قلبي لأنه ولد معي عندما كنت نائبا لرئيس الأكاديمية، وانا سعيدة بهذا المجهود الكبير الذي قام به المعهد والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

وتابعت: سعادتي أكبر بأن الدورة تحمل اسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا وهو مبدع من مبدعينا، وأشكر المخرج أحمد البوهي فهو فنان وشخص مخلص جدا في عمله، وأشكر كل شركاء النجاح وهم البنك التجاري الدولي ومسرح السامر وكل الداعمين، واشكر كل أبنائي الطلبة والطالبات المشرفين لنا دائما".

المكرمون في افتتاح مهرجان فنون الأداء

وعقب كلمة د. غادة جبارة تم تكريم رواد فنون الأداء، الدكتور الفنان سامي عبد الحليم، الراحل الدكتور سميح شعلان، المخرج والفنان الراحل عبد الرحمن الشافعي وتسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، الفنان الراحل محمود رضا، والراحل المخرج صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه، والشيخ ياسين التهامي الذي نال تصفيقا حادا عقب صعوده علي المسرح والاعلان عن تكريمه.

وأخرج حفل الافتتاح المخرج والفنان أسامة فوزي، وعرض عقب مراسم حفل الافتتاح العرض المسرحي الأدائي " ١٩٩٢".

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