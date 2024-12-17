العثور على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة في المنصورة

عثر طالب في العقد الثاني من عمره على طفل ملقى داخل صندوق للقمامة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور أخطر الجهات المختصة التى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على طفل في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى المنصورة العام طفل عثر عليه في صندوق القمامة بالمنصورة.

وبالفحص تبين أن الشاب عبد الرحمن "ع ا م" 18سنه طالب ومقيم طلخا عثر على الطفل بصندوق القمامة في المنصورة.

تسليم الطفل في مستشفى المنصورة العام وتحرير محضر

تم تسليم الطفل للمستشفى وتبين أنه حديث الولادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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