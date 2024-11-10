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محافظ الغربية يؤكد تشديد الرقابة على المخابز البلدية بالسنطة

محافظ الغربية يؤكد
محافظ الغربية يؤكد تشديد الرقابة على المخابز البلدية بالسنطة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بالسنطة، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدًا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

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جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقرى بلكيم وقرية ميت الليث مركز السنطة والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر.

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير مخبز بقرية ميت الليث م السنطة نقص وزن 15 جرام،مخبز بقرية بلكيم م السنطة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،مخبز بقرية بلكيم  م السنطة نقص وزن 13 جرام،مخبز بقرية بلكيم م السنطة نقص وزن 9 جرام، مخبز بقرية بلكيم م السنطة نقص وزن 8 جرام.

كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد خمس محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم.

وأشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

 

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