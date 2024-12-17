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حوادث

حبس سائق متهم بدهس سيدة في حدائق أكتوبر

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 صرحت  نيابة أكتوبر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بها أثناء عبورهما الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وأمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام   سيارة ميكروباص بسيدة ونجلها أثناء عبورهما الطريق، وتبين مصرع سيدة وإصابة طفلها.

ونقل مرفق الإسعاف الطفل المصاب وجثة والدته  إلى المستشفى، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة أكتوبر نطقة حدائق أكتوبر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة حدائق اكتوبر

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