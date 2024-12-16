الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارتين بمصر الجديدة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت  نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

وتعود البداية لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لنقل المصابين وإزالة آثار الحادث.

وأسفر حادث التصادم عن مصرع شخص واصابة 6 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة شارع عبد الحميد بدوي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة (صور)

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ10 مصابين في حادث تصادم بالتجمع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

مصر والأردن تتطلعان لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

منوعات

المزيد

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

المزيد

انفوجراف

أدلة إدانة المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية