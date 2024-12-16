التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارتين بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتعود البداية لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لنقل المصابين وإزالة آثار الحادث.

وأسفر حادث التصادم عن مصرع شخص واصابة 6 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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