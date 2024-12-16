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حوادث

النيابة تكشف سبب مقتل شاب على يد شقيقه في إمبابة

مقتل شاب على يد شقيقه
مقتل شاب على يد شقيقه في إمبابة، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، عن ملابسات قتل شاب لشقيقه؛ دفاعًا عن والدته بمنطقة امبابة، حيث تبين أنه سدد له طعنة قاتلة في القلب، أردته قتيلًا في الحال.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليه، وتحديد توقيت، وأسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ووردت إشارة من المستشفى إلى مديرية أمن الجيزة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر اخترقت القلب، وأنه فارق الحياة قبل إسعافه متأثرًا بإصابته، وفور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ وبيان ملابساته، وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية: أن المجني عليه كان يتعدى على والدته بالسب والضرب؛ بسبب رفضها إعطاءه مبلغ مالي، فتدخل شقيقه الأخر؛ لحماية والدته وتشاجر مع شقيقه الأكبر، وتطور الأمر عندما أسرع الصغير إلى المطبخ، وعاد حاملًا سلاح أبيض يهدد به شقيقه فاخترق السلاح صدره، وسقط غارقًا في دمائه.

واستغاث الأخ الأصغر بالجيران، ونقل شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة؛ بسبب سوء إصابته بطعنة في القلب، وألقت مباحث إمبابة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا على أنه لم يكن ينوي قتل شقيقه، وإنما تهديده فقط؛ لابعاده عن والدته قائلا:"مكنش قصدي بس كان بيضرب أمي".

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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الأجهزة الأمنية اللواء هاني شعراوي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اللواء سامح الحميلي اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة

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