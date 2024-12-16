مصرع شاب في مشاجرة بأوسيم وفريق بحث لضبط المتهم

لقي شاب مصرعه إثر طعنه بسلاح أبيض من آخر في مشاجرة اندلعت بينهما بدائرة بمركز أوسيم.

تلقى مدير أمن الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب.

قام على الفور المقدم محمد طبلية رئيس مباحث أوسيم، بالانتقال وفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بالفحص المبدئي تبين نشوب مشاجرة بقرية القيراطيين أودت بحياة شاب 23 عامًا، مع يد شخص آخر بسبب خلافات مالية بينهما.

ويواصل فريق البحث الجنائي جهوده لتحديد وضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل يقتل نجل شقيقته بطلق ناري في الوراق لخلافات مالية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على عامل بتهمة قتل ابن شقيقته بطلق ناري، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الظهر.

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث وبجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان تبين أن الواقعة بدأت عندما توجه المجني عليه لمنزل خاله لمعاتبته على خلافات أسرية حدثت بينهما على الأموال، ومحاولة الصلح وتصفية الخلاف، ومعه صديقه وفي أثناء المعاتبة حدثت بينهما مشادة كلامية، وأثناء خروج المجني عليه وصديقه من منزل خاله، وخلال نزولهم، قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية أردته قتيلا.

بإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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