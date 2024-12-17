ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن سر عدم فوز لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، مؤكدًا أن زيزو يستحق لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، لأنه قدم مستوى أفضل من أي لاعب آخر.

سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا

ووجه ميدو رسالة ساخرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وواصف ما يحدث في عملية توزيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للجوائز بأنها "مجاملات وعلاقات تتحكم في مصير الجوائز" داخل الاتحاد الإفريقي.

وهاجم أحمد حسام "ميدو" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قائلًا: "إنه ثابت على مبدئه منذ 40 عامًا، وإن الجوائز ما هي إلا واجهة بسيطة لما يحدث من فساد داخل الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة".

سر خسارة زيزو لجائزة أضل لاعب في إفريقيا، فيتو



وقال أحمد حسام "ميدو" عن عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا: "زيزو كان يستحق لقب أفضل لاعب داخل القارة فهو قدم مستوى أفضل من أي لاعب آخر، ولكن للأسف المجاملات والعلاقات هي اللي تحكم مصير الجوائز داخل الاتحاد الافريقي".

ميدو يهاجم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وهاجم أحمد حسام "ميدو" الاتحاد الإفريقي ساخرًا: "ما يعجبني في الاتحاد الإفريقي هو ثباته على مبدئه من أكثر من ٤٠ سنة"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثبت فساد أحد رؤساء الاتحاد الإفريقي بعد ٣٠ عامًا من رئاسته للاتحاد الإفريقي، وأدانه بتهمة الفساد، وهو (عيسى حياتو).

توزيع جوائز الكاف، فيتو



وقال ميدو إنه بعد "عيسى حياتو جاء آخر أثبت القضاء الفرنسي فساده (أحمد أحمد)، مشيرًا إلى أنه جاء بعده آخر "حوَّل الكرة الإفريقية لحقل تجارب ولخدمة أچندة انفانتينو ورجاله، للاستفادة من أصوات أفريقيا فقط في انتخابات الاتحاد الدولي، دون وجود أي خطة لتطوير الكرة الإفريقية".

وتابع أحمد حسام ميدو هجومه على جوائز الإتحاد الإفريقي قائلًا: "وكل ده برعاية نجوم إفريقيا السابقين! الجوائز ما هي إلا واجهة بسيطة من ما يحدث من فساد داخل الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة وللأسف لن يتغير الحال قريبا!".

حفل توزيع جوائز الكاف 2024

الجدير بالذكر أن أن حفل جوائز الكاف 2024 تصدر القائمة عبر مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وخاصة لمعرفة من هو أفضل لاعب في إفريقيا 2024 وأفضل فريق في العام داخل القارة، حيث انطلقت فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة مراكش المغربية.

عدم فوز زيزو والشحات بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، فيتو



ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على النادي الأهلي، ليفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024 للرجال. وتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024، لاعبان مصريان هما حسين الشحات، لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بالإضافة لحارس جنوب إفريقيا رونوين ويليامز، بعد خروج مصطفى شوبير حارس الأهلي من الترشيحات في القائمة النهائية.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024 رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز، وإُعلن عن فوز النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالى بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب الدورى الأوروبى في الموسم الماضى.

وجاء فوز الجنوب أفريقى رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة على حساب اللاعبين المصريين حسين الشحات وأحمد سيد زيزو، بطلى دورى الأبطال والكونفدرالية والسوبر الأفريقي لهذا الموسم.



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