الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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جامعة القناة تطلق حملة للكشف عن فيروس C (صور)

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

 أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بـ جامعة قناة السويس حملة للكشف عن الفيروس بين الطلاب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة".  

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مبادرة اتعلم بصحة 

 وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن هذه الحملة تمثل جزءا من مبادرة "اتعلم بصحة"، التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تقديم الرعاية الصحية للطلاب المستجدين خلال العام الدراسي 2024/2025. 
 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

أولوية الجامعة لقناة السويس  

 وأضاف "مندور" أن جامعة قناة السويس، تعطي الأولوية لبرامج التوعية الصحية والكشف المبكر، مشددًا على أن اكتشاف الإصابة بفيروس C في مراحلها الأولى يساعد على بدء العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما يزيد من فرص الشفاء ويمنع تطور المرض. 
 

 

وأكد "مندور" أن حماية صحة الشباب تمثل أحد أهم أولويات الجامعة، حيث تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة. 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

بناء جيل قادر واعي 

 من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الحملة تهدف إلى بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية. 

وأوضح "عبد النعيم" أن فيروس C قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى البعيد، مثل تليف الكبد وسرطان الكبد، مما يجعله خطرًا يهدد الصحة العامة.  

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

تعزيز صحة الطلاب 

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز صحة طلابها من خلال حملات دورية تهدف إلى رفع الوعي والكشف المبكر عن الأمراض المعدية. 

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة الطبية، أن الحملة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق بيئة تعليمية خالية من الأمراض المعدية، مؤكدة أن حماية الطلاب من العدوى بفيروس C تمثل هدفًا استراتيجيًا للجامعة.  

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

الوقاية من العدوى الفيروسية 

 وأشارت إلى أن الحملة تسعى للوقاية من العدوى الفيروسية والكشف المبكر عن الإصابة لتوفير العلاج المناسب، مما يساهم في الحفاظ على صحة الطلاب ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوص الطبية الدورية. 

 

تولى الإشراف الفني على الحملة الدكتورة منال شعراوي، مدير إدارة المعامل والأشعة بالإدارة الطبية، حيث نفذ الفريق الطبي تحليل عينات لعدد 705 طلاب وطالبات من الكليات الطبية، شملت كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض. 

 

 وتؤكد جامعة قناة السويس استمرار تنظيم هذه الحملات بشكل دوري على مدار العام، انطلاقًا من التزامها بتعزيز صحة طلابها وخلق بيئة تعليمية خالية من الأمراض، لتخريج أجيال قادرة على تحقيق تطلعات الوطن وحماية إرثه الثقافي والحضاري. 
 

و تأتي الحملة توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للدولة فيما يختص ببناء الإنسان والحفاظ على صحته، وفي إطار حرص جامعة قناة السويس على صحة طلابها وتعزيز وعيهم بخطورة فيروس C. 

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