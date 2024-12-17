الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تفاصيل مؤلمة بشأن حادث إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية

اطلاق نار،فيتو
اطلاق نار،فيتو

 لقى شخصان على الأقل مصرعهما في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة خاصة بولاية في شمال الولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته السلطات، كما عُثر على المشتبه به، وهو أحد التلاميذ، متوفيًا في مكان الحادث.

 

مقتل ثلاثة أشخاص في مدرسة أمريكية

وصرح شون بارنز، قائد شرطة مدينة ماديسون، عاصمة الولاية، خلال مؤتمر صحفي، بأن الحادث وقع في مدرسة "أباندنت لايف كريستيان"، التي تضم حوالي 400 طالب، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم القاصر المشتبه بتنفيذه للجريمة.

وأضاف بارنز أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 7  أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وتتفاوت حالات المصابين بين إصابات طفيفة وأخرى تهدد الحياة.

ومازالت التحقيقات  جارية للكشف عن دوافع الحادث وتفاصيله، بينما تُعرب السلطات عن تضامنها مع عائلات الضحايا والمجتمع المدرسي في هذه الأوقات العصيبة.

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