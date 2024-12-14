السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بتهمة النصب على الدارسين في مدينة نصر

كيان تعليمى
كيان تعليمى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط  كيان تعليمى "بدون ترخيص"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر.
 

الداخلية توجة قوافل إنسانية لتوزيع مستلزمات شتوية على المواطنين (فيديو وصور)

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان، وأمكن ضبط (المدير المسئول) وعُثر بداخل الكيان على  (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية بإسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين إدارة كيان تعليمي الإدارة العامة لمباحث المصنفات النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

الداخلية توجة قوافل إنسانية لتوزيع مستلزمات شتوية على المواطنين (فيديو وصور)

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

مصرع عامل في حادث تصادم بالشروق

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى و17 طن دقيق مهرب

حبس عصابة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في القليوبية

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

بعد خفض أسعاره.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

طرد روبرتسون، فولهام يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام باتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

جنح السنبلاوين تقضي بعدم الاختصاص في قضية إمام عاشور بتهمة سب جاره

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

ما حكم من حلف بالله كذبًا ؟ الأزهر يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية