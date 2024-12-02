تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي في الأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في الأزبكية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.



ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" في الأزبكية



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بمقر الكيان، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه، تُفيد اجتياز دورات تدريبية في مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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