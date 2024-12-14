السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان، وأمكن ضبط (المدير المسئول) وعُثر بداخل الكيان على  (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية بإسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية قطاع الشرطة المتخصصة

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