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محافظات

حادث تصادم ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية

حادث تصادم ينهى حياة
حادث تصادم ينهى حياة مدير مدرسة بالمنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الخطاطبة التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية إثر وفاة عبد الناصر الشربيني مدير المدرسة الحديثة بالخطاطبة في حادث اصطدام أمس بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وفاة مدير مدرسة فى حادث تصادم بالمنوفية


ومن جانبه قال محمود حامد: إن عبد الناصر الشربيني كان يعمل مدير المدرسة الحديثة بالخطاطبة، وأنهى عمله أمس وأثناء عودته لمنزله راكبًا دراجته البخارية تعرض لحادث تصادم أنهي حياته.

 

وكان قد تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث اصطدام بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاة مدير المدرسة في الحادث وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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