ننشر أسماء مصابى حادث اصطدام أتوبيس بملاكى على الإقليمى بالمنوفية

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية وهم:

مجدي مجاهد عرفه 49 سنة، من مدينة الباجور مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات، وناصر محمد شحاتة 52 سنة من مدينة سرس الليان مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد أحمد طلبة إبراهيم 47 سنة من مدينة الغردقة مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وهيثم مصطفى عبدالمعبود 56 سنة مقيم بمدينة الباجور مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني.

بالإضافة إلى إصابة حمدي عبد الفتاح فتوح 48 سنة مقيم بمدينة الباجور، مصاب بسحجات وكدمات، السيد محمد عبدالمقصود 36 سنة من مدينة الباجور مصاب بكدمة بالبطن والصدر، وسليمان محمد سليمان 50 سنة من مدينة بركة السبع مصاب بكدمات بالحوض وكدمات وسحجات.

مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث على الطريق الإقليمى

وكان قد لقى اثنان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.



وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.



ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين وفاة إثنين وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى قويسنا العام والباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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