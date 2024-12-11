الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جثمان أصغر دليفري بـ "العجلة" في المنوفية

تشييع جثمان أصغر
تشييع جثمان أصغر دليفري بـ "العجلة" في المنوفية

شيع أهالي مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية  جثمان الطالب عمار والمعروف إعلاميا بأصغر دليفري في المنوفية وسط حالة من الحزن الشديد بين جميع أهالي مدينة الشهداء.

أصغر دليفري في المنوفية

و صرحت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بدفن جثمان الطالب عمار أحمد ابن مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية والمعروف إعلاميا بأصغر دليفري في المنوفية وذلك بعد وفاته بصوره مفاجئة.

و سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية إثر وفاة عمار أصغر دليفري في المنوفية.

أزمة صحية مفاجأة

ونعي عدد من أهالي مدينة الشهداء بالمنوفية، عمار أحمد منصور، الذي عُرِف بأصغر دليفري بمحافظة المنوفية بالعجلة، وذلك للمساهمة في الانفاق على جدته، والمساعدة في تجهيز شقيقته، فضلا عن أن وفاة عمار جاءت  نتيجة أزمة صحية مفاجأة، وتوفي داخل المستشفى وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنوفية مركز الشهداء مدينة الشهداء

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع حريق مخزن بحي شرق شبين الكوم

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لأكثر من 200 حالة إنسانية

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بأشمون

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

الأكثر قراءة

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

رسميا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية