السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

وفاة أحد المصابين في حادث اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا

إسعاف
إسعاف

 كشف مصدر أمني عن وفاة أحد المصابين في حادث اشتعال النيران بتروسيكل، ويدعى “سمارة البابلي”، مقيم بقرية كفر الحما فى طريق طنطا ـ الإسكندرية الزراعي، أثناء تلقيه الإسعافات داخل المستشفى. 

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وكان 3 أشخاص قد أصيبوا بإصابات متفرقة إثر حدوث ماس كهربائي بتروسيكل بطريق طنطا - الإسكندرية الزراعي، واشتعال النيران به بعد وصول النيران لتنك التروسيكل؛ مما أدى إلى حدوث انفجار بالتنك، أسفر عن إصابة الأشخاص نتيجة تدخلهم لمحاولة الإطفاء.

 

نشوب حريق بدراجة نارية "تروسيكل"

 تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بدراجة نارية "تروسيكل".

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة بـالغربية وسيارتي إسعاف لمكان الواقعة.

 وتبين اشتعال النيران فى تروسيكل إثر ماس كهربي حيث امتدت النيران لتنك البنزين، مما تسبب فى حريق كامل للتروسيكل.

وقام الأهالى بإحضار طفايات الحريق للسيطرة على النيران، ونتج عنها إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

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