مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية
في واقعة مذهلة، لاحظ سكان غرب ولاية ايداهو الأمريكية، مشهدا مثيرا بعدما أن جرفت المياه نوعًا غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.
وتجدر الإشارة إلى أن نهر السلمون معروف أيضًا باسم «نهر اللاعودة»، هو نهر يقع في ولاية أيداهو غربي الولايات المتحدة.
وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل أن الأسماك النافقة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل وزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.
وتعتبر بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، اللتان يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية.
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