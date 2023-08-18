قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

فوجئ سكان ولاية أيداهو الأمريكية، بمشهد شديد الغرابة، حيث جرفت المياه نوعا غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.

ويعرف نهر السلمون أيضًا باسم "نهر اللاعودة"، وهو نهر يقع في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة.

تهديد البيئة السمكية داخل النهر

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل وزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

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كذبة أبريل

من المعروف أن بحيرتي ريدفيش وليتل ريدفيش، اللتين يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية.

من جانبها، قالت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إنها تفترض أن "شخصا ما أسقط هذا على الشاطئ من أجل الضحك، كان من الممكن أن تكون نكتة كذبة أبريل رائعة".