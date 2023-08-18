الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

القرش، فيتو
القرش، فيتو

فوجئ سكان ولاية أيداهو الأمريكية، بمشهد شديد الغرابة، حيث جرفت المياه نوعا غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.

ويعرف نهر السلمون أيضًا باسم "نهر اللاعودة"، وهو نهر يقع في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة.

تهديد البيئة السمكية داخل النهر

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل وزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

Advertisements

كذبة أبريل

من المعروف أن بحيرتي ريدفيش وليتل ريدفيش، اللتين يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية.

من جانبها، قالت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إنها تفترض أن "شخصا ما أسقط هذا على الشاطئ من أجل الضحك، كان من الممكن أن تكون نكتة كذبة أبريل رائعة".

غالبيتها غير عدواني، القصة الكاملة لظهور أسماك القرش على شواطئ لبنان ( فيديو)

أكثر البلدان تعرضا لهجمات أسماك القرش (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ولاية أيداهو الأمريكية اسماك القرش نهر السلمون نهر اللاعودة ولاية أيداهو قرش السلمون البيئة السمكية سمك السلمون الأحمر المحيط الهادئ امريكا الشمالية كذبة ابريل

مواد متعلقة

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

بحث جديد يكشف مفاجأة عن أسماك القرش: تتعاطى كوكايين وحبوب هلوسة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الحقها في موسمها، فوائد البطاطا الحلوة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

المزيد
الجريدة الرسمية