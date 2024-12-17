الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

متحدث الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشاريًّا بطلب من الحكومة

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فيتو

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها.
وقال إسماعيل بقائي  في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية، عبر موقع “إيران بالعربية”: “كان تواجدنا في سوريا وخروجنا منها بناء على الشعور بالمسؤولية، ووجودنا في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولا".

وأضاف بقائي: "ذهبنا الى سوريا كمستشارين بدعوة الحكومة وليس لدعم شخص ما."
وأردف أن الرئيس الإيراني بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية.


وطالب بقائي  المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار.
 

 

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الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الرئيس الإيراني بزشكيان فتح السفارة الإيرانية في سوريا سوريا قمة مجموعة الدول الثماني النامية

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