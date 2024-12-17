متحدث الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشاريًّا بطلب من الحكومة

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها.

وقال إسماعيل بقائي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية، عبر موقع “إيران بالعربية”: “كان تواجدنا في سوريا وخروجنا منها بناء على الشعور بالمسؤولية، ووجودنا في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولا".

وأضاف بقائي: "ذهبنا الى سوريا كمستشارين بدعوة الحكومة وليس لدعم شخص ما."

وأردف أن الرئيس الإيراني بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية.



وطالب بقائي المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.