الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية، وذلك علي حد تعبيرها.

حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

وأفادت وكالة “رويترز” الاخبارية،  نقلًا عن مصادر أمنية لبنانية، اليوم  الأحد، بأن  حزب الله  يسحب كافة عناصره من سوريا.

وسحب حزب الله عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر المقرب من  حزب الله: إن الحزب أوعز لعناصره في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان، مشيرًا إلى أن  مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق.

 

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور  بشار الأسد. 

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن "  سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران،  كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب السورى وزارة الخارجية الإيرانية حزب الله دمشق بشار الأسد إسرائيل إيران

مواد متعلقة

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا

رويترز: حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

مصر تعلن موقفها تجاه الأحداث الجارية فى سوريا

واشنطن بوست: إيران تبدأ في إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا

إيران: مستشار المرشد الأعلى موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎بشار الأسد

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية