إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الإثنين، بأن القوات الجوية للجيش و"الحرس الثوري" أعلنا حظر الطيران في محافظتي قم وأصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية عن مصدر قوله إن "القوات الجوية للجيش الإيراني أعلنت إشعار وإعلان حظر الطيران في قم وأصفهان".

وأضاف المصدر أنه "تم إصدار إنذارين عاجلين في المجال الجوي للبلاد من قبل القوات الجوية للجيش الإيراني والقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني لمنع الطيران في محافظتي أصفهان وقم لمدة 10 ساعات".

مناطق عسكرية

من جانبه، قال المتحدث باسم الطيران المدني جعفر يازرلو لوكالة الأنباء الحكومية "إيرنا"، إن "المجال الجوي الإيراني مفتوح وليس لدينا حظر طيران"، مضيفًا أن "أجواء الدولة مفتوحة، وتسيير الرحلات الجوية يمضي دون أي مشاكل".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: "لم يتم إصدار أي إشعارات طيران جديدة بهذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إصدار إشعارات نشاط الطيران في المناطق التي تستخدمها الإدارات العسكرية المختلفة بشكل شهري، وهو ما لا يتعارض مع أنشطة الطيران المدني، وفق تعبيره.

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